Incendio in un’area montana tra Teggiano e San Rufo

Vegetazione in fumo tra Teggiano e San Rufo. Il fuoco è divampato nella serata in un’area montana. Una volta scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a spegnere il rogo. Da comprendere le cause che hanno determinato le fiamme, non si esclude la pista dolosa.

Qualcuno potrebbe aver approfittato dell’aria afosa e del vento che ha soffiato in zona per gran parte della giornata.