Bcc Aquara: apertura anche il sabato

Dal lontano 1994 la BCC di Aquara ha sempre avuto almeno uno sportello aperto al pubblico, oltre all’orario standard, anche il Sabato mattina, dalle 09:30 alle 12:30.

Tale servizio si è svolto ininterrottamente, alternando le Filiali di Capaccio e Roccadaspide, fino allo scorso 07 Marzo quando la pandemia ci ha costretto a ridurre al minimo gli accessi al pubblico, e pertanto a sospendere tale servizio aggiuntivo.

Oggi, dopo oltre due mesi, dato il graduale ritorno alla normalità ed anche quale segno di speranza, informiamo la nostra clientela che riprenderanno – da sabato 16 Maggio p.v. – le nostre consuete aperture del Sabato.

La Banca Aperta il Sabato torna però con delle novità e dei potenziamenti: sarà aperta non più la filiale di Via della Repubblica, ma la Nuova Filiale di Capaccio Paestum, situata sulla S.S. 18, essendo essa di più facile accesso e dotata di un maggiore parcheggio. Inoltre, l’apertura di una nostra filiale a Capaccio non sarà più quindicinale, bensì settimanale.

A Capaccio ogni Sabato si potrà usufruire di tale servizio

Quindicinale, resterà, invece, l’apertura della Filiale a Roccadaspide, a partire dal 06 Giugno, data entro la quale saranno ultimati i lavori di restyling della Filiale stessa.