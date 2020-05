A Capaccio Paestum in adozione le aree verdi

CAPACCIO PAESTUM. Il Comune dà in “adozione“ le aree verdi del territorio comunale. La prima adozione arriva da parte del signor Nicola Pace, amministratore del Hotel Pace, per l’area verde della rotatoria fra Foce Sele e via Poseidonia, in località Laura. Lo scopo dell’iniziativa lanciata nelle scorse settimane dal Comune è di date a tutti la possibilità di contribuire in modo attivo alla cura e all’abbellimento del paese.

In particolare l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di offrire la concessione a soggetti private ed Enti interessati, di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale, per la pulizia, la manutenzione, il rassetto e anche la fornitura e la piantumazione di essenze e piante arboree e l’inserimento di elementi di arredo urbano.

In questo modo Capaccio Paestum, punta a coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale. Una opportunità subito colta dall’imprenditore Nicola Pace.