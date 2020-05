Si attende il nuovo decreto: dal 18 maggio attività aperti e visite agli amici

C’è attesa per il nuovo Dcpm del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Previsto un nuovo allentamento delle misure restrittive fin ora adottate per contenere il contagio da Covid 19. Iniziano ad arrivare le prime anticipazioni su quelle che saranno le regole da seguire. In primis la mobilità che dovrebbe tornare libera, senza l’autocertificazione che ci ha accompagnato fin ora. Liberi gli spostamenti nell’ambito regionale, mentre per quelli tra regioni diverse bisognerà aspettare il primo giugno.

Probabile la possibilità di incontrare anche gli amici allargando il quadro dei “congiunti”. Dovrebbe inoltre essere consentito raggiunge le seconde case, se situate nella medesima regione.

Dal 18 maggio è pure prevista la riapertura di tutti i negozi. Potrebbero alzare le serrande anticipatamente, anche bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri, sempre mantenendo attive le misure di prevenzione in vigore da marzo.

Non mancheranno regole per il distanziamento sociale, alcune delle quali già preannunciate ed accompagnate da non poche critiche.