Made in sud: internazionalizzazione dell’Italia e crisi pandemica, domani terzo webinar

Il 70% delle imprese agroalimentari che esportano ha segnalato una diminuzione delle vendite all’estero nel mese di marzo per effetto del coronavirus; non stanno meglio il settore della moda, così come quello dei vini, ormai da tempo anche più dei francesi apprezzati in tutto il mondo. Ma da una crisi epocale possono nascere nuove opportunità e noi abbiamo il dovere di provarci, magari questa volta provarci partendo da Sud!.

Se ne parlerà nel terzo webinar organizzato organizzato dal presidente di da Consac Ies, Simone Valiante e in onda in diretta sulla pagina Facebook di InfoCilento domani, giovedì 14 maggio, dalle 18.30 con tanti ospiti autorevoli.