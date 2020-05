Agropoli: nessun nuovo caso di coronavirus, tutti i tamponi negativi

AGROPOLI. Negativi i tamponi su due coniugi rientrati da Milano la scorsa settimana. Si erano resi necessari in seguito ad una febbre sospetta della donna. L’esito nel pomeriggio di oggi. Per Agropoli nessun nuovo caso di coronavirus. E’ infatti negativo anche il risultato di un altro esame relativo ad un anziano giunto questa notte al “San Luca” dopo un attacco ischemico transitorio.

L’uomo, dentista conosciuto e stimato in città, come da prassi è stato sottoposto a test veloce che ha dato esito positivo. Per questo è stato disposto il tampone.

L’esame è stato inviato questa mattina all’ospedale di Eboli, poco fa l’esito: negativo. Restano quattro le persone contagiate in città.