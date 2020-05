Torraca: al via i lavori di ripristino della strada Fontana Vecchia

Un’opera attesa già da tempo nel Comune di Torraca.

Dopo il blocco da parte del Tar avvenuto lo scorso anno, sono iniziati ieri (11 maggio), con l’allestimento del cantiere, i lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada comunale Via Fontana Vecchia.

L’intervento, del valore di circa 655 mila euro, sarà realizzato dalla ditta Lombardi Srl che si è aggiudicata l’appalto comunale e durerà, circa due mesi.

Un periodo durante il quale il passaggio sarà completamente chiuso nel tratto Fontana Vecchia-Madonna del Rito per poi procedere in senso unico alternato nel tratto Fontana Vecchia-San Nicola al fine di consentire il regolare transito ai cittadini e agli automezzi.

Il progetto, che rientra nel decreto di finanziamento della Regione Campania del 18/03/2019, prevede la riqualificazione, la messa in sicurezza con guardrail, l’illuminazione e il ripristino della pavimentazione dell’intera arteria.

Soddisfatto il Primo Cittadino Francesco Bianco dichiara: “L’obiettivo è riqualificare e restituire dignità ad una strada di grande importanza strategica, oscurata già da troppo tempo.

Per questo, voglio ringraziare l’ufficio tecnico del Comune, il dott. Vincenzo Bruzzese, che ha seguito scrupolosamente e meticolosamente tutto l’iter.

Continueremo con altri lavori per valorizzare ogni piccolo angolo di Torraca”.