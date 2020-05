Parrucchieri e centri estetici: dal 18 decidono le regioni

Le regioni potranno riaprire dal 18 maggio commercio al dettaglio, centri estetici, parrucchieri, bar e ristoranti. E’ il via libera del Governo, che entro la settimana dovrà ufficializzare i protocolli di sicurezza per i diversi settori, elaborati dal comitato tecnico scientifico e dall’Inail. Così ha annunciato il premier Giuseppe Conte in teleconferenza con le Regioni.

Il premier ha dato il via libera per le aperture a partire da lunedì prossimo, 18 maggio. Le linee guida del comitato tecnico scientifico riguarderanno anche altri comparti, come quello degli stabilimenti balneari.

Il Governo però avrà sempre la possibilità di intervenire con un

lockdown selettivo nel caso in cui i dati epidemiologici dovessero peggiorare.