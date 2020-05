Nuovo sito web per la Bcc di Aquara

Completamente rinnovato nell’aspetto grafico, riprende e valorizza i colori del nostro nuovo logo aziendale, dopo l’adesione al Gruppo Cassa Centrale Banca. Il restyling grafico e strutturale è stato pensato per rendere più efficace ed immediata la comunicazione dei servizi offerti e una più facile navigazione da parte dell’utente. Dalla Home è possibile accedere alle informazioni circa la Nostra Storia, la Governance, i Regolamenti e lo Statuto, nonché i Bilanci degli ultimi 15 anni e tutta la modulistica relativa alla Trasparenza.

Di facile accesso e di immediata lettura sono anche i numeri utili e i contatti delle 14 Filiali oltre che della Sede Amministrativa. Particolare importanza assume la sezione NEWS, costantemente aggiornata con tutte le attività quotidianamente messe in campo dalla BCC di Aquara.

“Tale restyling si è reso necessario per uniformare lo stile della Banca ai temi del Gruppo CCB di cui, dal Gennaio 2019 facciamo parte. Siamo ora, al lavoro, per la realizzazione dell’APP BCC Aquara in quanto riteniamo che essa sia uno strumento ormai indispensabile per essere al passo con i tempi. Avere la Banca a portata di click sarà sicuramente un vantaggio per i nostri clienti” afferma il Direttore Marino.