Castellabate: Consac batte casa, è polemica

CASTELLABATE. “Nonostante la pandemia, nonostante la crisi economico – sociale, nonostante la disperazione di tante famiglie e attività commerciali.

stanno arrivando ai cittadini del Comune di Castellabate bollette salatissime. Da pagare entro il 19 Maggio. Dopo due mesi di completa inattività lavorativa”. A renderlo noto il consigliere comunale Luigi Maurano. L’esponente della minoranza non risparmia accuse all’amministrazione comunale poiché “Questo è il risultato di scelte politiche nefaste e scellerate, fatte dal Sindaco e dalla sua Maggioranza, che oggi si ripercuotono con maggiore forza negativa su tutto il territorio”.

Consac batte, gestione servizio idrico sotto accusa

“A Castellabate i cittadini sono costretti, il più delle volte, a rateizzare un bene primario ed essenziale come l’acqua. E mentre stanno pagando le rate della prima bolletta, ne arriva un’altra ancora più salata. Perché il problema, come abbiamo detto infinite volte in questo ultimo anno, sono le tariffe. Il problema è la Consac e chi l’ha portata nel nostro territorio”, prosegue Maurano che si chiede: “È così che si vuol far ripartire l’economia locale?”

Critiche all’amministrazione

“In questi giorni sento spesso dire dall’Amministrazione che starà al fianco dei cittadini in questo momento storico ma onestamente, quando arrivano queste bollette, la sensazione è che stia da un’altra parte”, conclude.