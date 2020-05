SP 276 a Capaccio: ok lavori di ripristino e messa in sicurezza

Nell’ambito dell’Accordo Quadro Area Comparto 5, oggi la Provincia di Salerno consegna i “lavori di ripristino del manto stradale sul tratto maggiormente usurato ricadente nel Comune di Capaccio”

“L’intervento – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – ricade nel comune di Capaccio sul tratto della SP 276 dal Km 3+800 al Km 4+950″.

“I lavori, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, presumibilmente dovrebbero essere ultimati entro il 10 giugno 2020. Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo l’interruzione dei cantieri per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, in osservanza della normativa nazionale e regionale, si riprende con gradualità e cautela – conclude Strianese – La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare sulla mobilità sicura delle nostre comunità.”