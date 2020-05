Oroscopo: Sagittario, tempi duri per gli amori che sbocciano

Ariete – L’assenza di un collega vi fornirà nei prossimi giorni un’ottima occasione per mettervi in luce. In amore giocate d’astuzia.

Toro – Le difficoltà nascono dalla vostra fretta di sfondare nella professione: ora non ci sono le condizioni. In amore guardate in faccia la realtà.

Gemelli – Non siete fatti per intrighi e compromessi: nel lavoro vi farete avanti solo grazie alle vostre qualità. Vita affettiva sempre più intensa.

Cancro – Dialogo sempre più difficile con i collaboratori, anche per colpa della vostra prevenzione. In amore non cantate troppo presto vittoria.

Leone – Un meritato successo lavorativo tarda ad arrivare: forse non avete bussato alla porta giusta. In amore evasioni pericolose.

Vergine – Giornata lavorativa piuttosto snervante ma anche ricca di soddisfazioni. In serata qualcuno vi farà dimenticare la stanchezza…

Bilancia – Essere disinvolti vi più aiutare negli affari, ma senza diplomazia non andrete lontano. In amore non lasciatevi incantare dalle apparenze.

Scorpione – Con i sogni non si va lontano: quando fate dei nuovi progetti di lavoro state con i piedi per terra. Tira e molla snervante e pericoloso in amore.

Sagittario – Per poter affrontare delicate transazioni di affari dovete scegliere il momento migliore: vigilate. Tempi lunghi e duri, in questo periodo, per un amore che sta sbocciando.

Capricorno – Per affrontare delle battaglie nella professione bisogna essere convinti che ne valga la pena. Perfetta sintonia in amore.

Acquario – Qualcuno cercherà di mettere in discussione il vostro operato professionale: potete tenergli testa. Sarete vittime di un colpo di fulmine.

Pesci – In questo periodo nel lavoro evitate di strafare, impegnatevi in cose che si possono ottenere facilmente. In amore evitate screzi insanabili.