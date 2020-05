Innovazione nei giochi dei casino online italiani

Le slot machine 3D, giochi di ultima generazione

La riscossa dello streaming: il casino italiani con croupier dal vivo

Quella dei casinò online ormai è una realtà consolidata, con numerosi operatori italiani e interna-zionali che offrono di tutto e di più al pubblico dei giocatori. Dai casinò online che ricalcano i clas-sici casinò tradizionali, ai siti specializzati e alle piattaforme multi software, ogni desiderio d’azzardo può essere esaudito in sicurezza. Chiaramente ci riferiamo soltanto ai casinò legali, quelli con logo ADM, gli unici autorizzati a operare in Italia. D’altronde l’offerta è tanta e così varia, che non vi è alcuna necessità di rivolgersi al mondo dei siti di gioco illegali. Questi oltre a non offrire la certezza dei pagamenti, non sono affatto sicuri e non tutelano il giocatore.Sono tantissimi gli operatori con regolare concessione per offrire gioco d’azzardo in Italia, e la con-correnza va a vantaggio dei giocatori. Chi si avvicina al mondo dell’azzardo online per la prima volta, resterà stupito davanti all’abbondanza di giochi, alle novità e ai bonus e alle promozioni. Scopriamo cosa offrono i casinò online e quali sono i nuovi giochi nei casinò online del 2020.Le slot machine sono il gioco che subito di fa pensare al casinò, e anche nei casinò online 2020 fan-no la parte del leone. Le slot machine presenti nei migliori casino AAMS italiani sono prodotti che poco hanno a che vedere con le vecchie slot meccaniche o con le video slot frutta. Si tratta di pro-dotti che puntano molto sulla grafica e sugli effetti visivi e di animazione. Le slot di ultima gene-razione sviluppano un tema e mirano al coinvolgimento del giocatore raccontando una storia. La grafica tridimensionale rende il gioco avvolgente e accattivante, gli effetti speciali, i video e i suoni accompagnano il gioco. Far girare i rulli assomiglia sempre più a un’avventura, grazie alle funzioni speciali, ai simboli, e ai giochi extra. Tra le novità dei casinò online italiani 2020 vi sono le gare tra slot, e avventure multi livello che si giocano sempre giocando alle slot machine. Molti casinò AAMS devono la maggior parte degli introiti a questi giochi, e coinvolgono i propri iscritti con speciali classifiche a premi. Inoltre tengono sempre il passo in tema di slot, e su quasi tutti i siti è presente una sezione in cui sono radunate le ultime novità tra le slot machine. Tra i vari siti di gioco vi sono quelli che puntano su un solo provider, e quelli che invece offrono i giochi di diversi produttori. Questi ultimi spesso sono preferiti dai giocatori in quanto vi trovano una scelta di slot più ampia e variegata.Quando si pensa allo streaming la mente va a partite di calcio, ai film, alle serie tv. Ma lo streaming ha un ruolo da protagonista anche nei casinò online 2020. Ormai quasi tutti gli operatori offrono una sezione di gioco dal vivo. Si tratta del casinò live che si basa proprio sul collegamento in streaming da una sala in cui si trova un vero croupier. I giocatori hanno la possibilità di giocare come se si trovassero in un vero casino. Con il dealer che gestisce il gioco, altri giocatori seduti virtualmente allo stesso tavolo, a dividerli soltanto lo schermo del portatile. Si tratta di una delle novità degli ultimi anni che più sta prendendo piede. Alla base vi è l’idea di riportare al giocatore una modalità di gioco a distanza che più si avvicina al gioco dal vivo. Mentre in una roulette online il giocatore si interfaccia con un software, con la roulette live, punta a un vero tavolo. La ruota non è un programma informatico e i risultati sono dati da una vera pallina lanciata da un dealer in carne e ossa. Al piacere del gioco tradizionale si aggiungono le funzionalità extra garantite dal software di gioco. Ad esempio il riepilogo delle puntate prece-denti, gli ultimi risultati usciti, la visualizzazione della ruota o del tavolo durante tutte le fasi del gioco. Inoltre i giocatori possono chattare tra di loro e comunicare anche con il dealer, il tutto senza lasciare la loro comoda postazione davanti allo schermo. Quasi tutti i casinò online rendono dispo-nibile il casinò live AAMS in streaming anche sui dispositivi mobili grazie ad apposite applicazioni.Le VLT più amate anche onlineChi è abituato a giocare in sale giochi o bar, e si è affezionato a determinato VLT o AWP non avrà problemi a trovare i propri giochi preferiti anche online. La maggior parte dei casinò online italiani infatti prevede infatti una sezione VLT in cui sono riportati in versione web i più popolari giochi da bar. Le più belle videolottery AAMS sono infatti online e mantengono la stessa grafica e funzionalità delle loro colleghe ospitate in cabinet fisici. Non di rado inoltre, le più popolari VLT da bar quando sbarcano online riscuotono tantissimo successo. Quando ciò accade i provider si danno da fare per creare versioni rinnovate degli stessi giochi AAMS versione online. In genere queste si distinguono dalle precedenti per la grafica migliorata e l’aggiunta di nuove funzionalità, senza tradi-re lo spirito della VLT originaria.