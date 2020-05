Turismo, da dove ripartire? Domani un webinar

Continuano gli appuntamenti e gli incontri di Simone Valiante, dopo l’archistar Stefano Boeri e la sua idea di adozione metropolitana dei piccoli borghi, si prosegue con un tema importantissimo per il nostro territorio: “Turismo, da dove ripartire?”. Cercheranno di rispondere a questa gravosa domanda personaggi illustri e che possono dettare l’agenda politica del prossimo futuro.

Saranno collegati in videoconferenza con l’on. aliante: Tommaso Pellegrino presidente PNCVD e sindaco di Sassano, Alfonso Andria presidente del centro Univ. Europeo beni culturali, Marietta Tidei presidente della commissione attività produttive della Regione Lazio e l’on. Piero De Luca.

Dopo il lock down molte strutture ricettive avranno difficoltà ad aprire con un futuro incerto, quali possono esse i primi passi per dare un aiuto concreto non solo agli operatori turistici ma a tutti i lavoratori del settore. Sarà possibile seguire il webinar anche sulla pagina Facebook di InfoCilento.