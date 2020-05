Premio Primula d’oro: da lunedì sveleremo i vincitori

L’emergenza da Covid-19 non ha reso possibile la cerimonia di consegna del Premio Primula d’Oro prevista per lo scorso marzo. Il premio organizzato dalla redazione di Infocilento è rivolto ai lettori e agli utenti del web che ogni anno decretano i vincitori delle diverse categorie: giornalismo, politica, cultura, imprenditoria, associazionismo, enogastronomia, sport, eventi e social. Le votazioni si sono svolte on line e nessun nome è stato imposto dalla redazione: gli utenti sono stati liberi di proporre i personaggi e le aziende del territorio che hanno ritenuto particolarmente meritevoli del riconoscimento.

Giunto alle sesta edizione, il Premio Primula d’Oro raccoglie ormai migliaia di voti. Lo scorso 16 marzo erano stati resi noti i nomi dei tre finalisti di ciascuna categoria. (Leggi qui) Purtroppo la situazione attuale non ci consente ancora di stabilire una data per la cerimonia di consegna del premio e dunque, a partire da lunedì, ogni giorno vi sveleremo il primo classificato di una categoria sul nostro portale di informazione.

Qualora le misure restrittive anticontagio venissero revocate a breve termine, la redazione di Infocilento sarà ben lieta di organizzare l’annuale cerimonia di consegna.

Di seguito i tre più votati di ogni categoria (in ordine alfabetico):

Premio cultura

Silvano Cerulli

Biancarosa Di Ruocco

Gaetano Puca

Premio sport

Raffaella Di Bello

Angelo Mascolo

Antonello Volpe

Premio giornalismo

Geramana Derì

Stefania Marino

Alessandra Pazzanese

Premio imprenditoria

Cobelli

Convergenze

Tenuta Chirico

Premio associazionismo

La Panchina

La Vacanza del Sorriso

Vivi San Marco

Premio eventi

Festa del Pane

Festa Farina Forca

Rural Dimension

Premio enogastronomia

Chef Giovanna Voria

Chef Mario Testa

Piccolo salumificio Gioi

Premio Politica

Franco Alfieri

Giuseppe Parente

Maria Teresa Scarpa

Premio Social

Cilento e me ne vanto

Contastorie e zia Modesta

Made in Vallo