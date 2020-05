Montesano, screening di massa: negativi i primi tamponi

Buone notizie dal Vallo di Diano. Il sindaco di Montesano sulla Marcellana. Giuseppe Rinaldi, ha reso noto che sono risultati negativi i primi tamponi fatti in paese nell’ambito degli screening di massa. Analizzato il 98% dei tamponi. Si attende l’esito degli altri. Negativi anche tutti i tamponi effettiati alla casa di riposo per anziani di Montesano Scalo.

Nei giorni scorsi era arrivata la negatività anche dei tamponi effettuati presso la residenza per anziani situata in località Scorzo a San Pietro al Tanagro. 45 i tamponi eseguiti su ospiti e personale. L’esito è stato per tutti negativo.