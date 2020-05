Vallo: ok alla rimozione delle barriere architettoniche in Piazza Sant’Antonio

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal Sindaco Antonio Aloia, ha approvato il progetto dei lavori di “ messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche in piazza Sant’Antonio alla frazione Angellara“.

Il progetto redatto dall’arch.Massimo Sansone prevede una spesa complessiva stimata di 70.000,00 euro di cui 57.377,05 euro per lavori a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza.

Le risorse necessarie al finanziamento integrale dell’opera sono state assegnate con Decreto adottato in data 30.01.2020 dal Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno per un importo pari a € 70.000,00 per l’annualità 2021.