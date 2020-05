Sapri: comune a sostegno delle attività commerciali

SAPRI. Aiuti per gli operatori economici locali. Il Comune di Sapri, a seguito di un primo incontro con i titolari di attività, ha disposto delle misure che garantiscano adeguata liquidità. La prima misura prevede concessioni di finanziamento al tasso dell’1% con copertura comunale totale sulla quota in conto interessi fino a 3000,00 euro e rata mensile a carico del richiedente della quota capitale in rate massime da euro 100,00. E’ prevista anche la possibilità di richiedere come finanziamento importi superiori sotto forma di aperture dii credito o mutui chirografari a tasso agevolato.

La misura è frutto di un accordo con il Tesoriere dell’Ente la BCC del Cilento Vallo di Diano e Sassano. “Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità”, fanno sapere dal Comune.

Ma non finisce qui: l’Ente sta valutando la riduzione della tassazione. “Stiamo vagliando tutte le possibilità e siamo in attesa del Decreto del Governo per individuare le relative coperture – ha spiegato il sindaco Antonio Gentile -porteremo, infine, all’esame del Consiglio Comunale, la proposta di autorizzare senza oneri a carico delle attività per una più ampia utilizzazione degli spazi pubblici, anche attraverso la previsione di nuove isole pedonali, in modo da agevolare un maggiore distanziamento sociale;