L’8 maggio, in tutto il mondo, si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa.

La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell’Associazione.

L’obiettivo delle celebrazioni di questa giornata, delle manifestazione in Piazza, è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti dai Volontari. Durante la giornata, solitamente, si svolgono simulazioni di primo soccorso (ad esempio sul come comportarsi davanti ad una situazione di emergenza prima dell’arrivo dell’ambulanza) e vengono spiegate le campagne attive a livello nazionale ed internazionale. Tali attività, quest’anno, non potranno svolgersi a causa dell’emergenza Covid che vede comunque i volontari dell’associazione in prima linea.

Tra i comitati più attivi la Croce Rossa di Sapri che ha invitato i cittadini a destinare al comitato locale il 5×1000. “Le donazioni rimarranno sul territorio e saranno utilizzate per assicurarti un servizio sempre migliore”, fanno sapere. Il codice fiscale del beneficiario è 93025940656