Dramma a Sala Consilina: agricoltore muore travolto da trattore

Tragedia questa mattina a Sala Consilina. Un anziano agricoltore del posto è morto dopo essere stato travolto dal suo trattore. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo era a lavoro nei campi, stava effettuando interventi in un terreno quando, per cause ancora di accertamento, il trattore che guidava si è ribaltato travolgendolo con tutto il suo peso.

Immediato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Da accertare la dinamica dell’incidente. Il sinistro è avvenuto in un campo adiacente l’abitazione dell’uomo, in località Trinità.