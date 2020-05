Attività sportive: confronto Coni – Regione Campania

Riunione Coni – Regione Campania per discutere della ripresa delle attività sportive. Presente, collegato in videoconferenza, anche il fiduciario CONI di Capaccio Paestum, Giungano, Monteforte C.to e Trentinara Ferdinando Polito.

Il Presidente del CONI Campania Sergio Roncelli ha ribadito la disponibilità del CONI per pianificare un percorso di collaborazione con la Regione per aiutare lo sport campano. Consiglia la riapertura dello sport in base al rischio di ciascuna disciplina iniziando da quelle con l’indice più basso. Inoltre ha ribadito che le società sportive sono come delle imprese, iscritte al registro CONI. Le società sportive rischiano di chiudere e gli istruttori non riescono a lavorare.

Si sono susseguiti gli interventi dei membri delle varie federazioni ed enti, che hanno chiesto dei contributi per far ripartire lo sport, non far pagare canoni di locazione e venire in contro alle società del territorio, la messa in sicurezza degli impianti sportivi e ricordando le perdite economiche che lo sport sta subendo.

Tutto lo sport è in una situazione e condizione di difficoltà e dovrà riprendere gradualmente nel rispetto delle linee guida e dei protocolli che dovranno essere emanate dal governo.

“Dobbiamo continuare a rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti e velocizzare ancora di più l’abbassamento del contagio – afferma il Fiduciario Coni Polito – i nostri atleti hanno bisogno di praticare la propria disciplina sia per un benessere psico fisico sia per quei valori etici, morali che lo sport insegna per la vita, i cittadini dei comuni di Capaccio Paestum, Giungano , Monteforte e Trentinara sono stati un esempio di responsabilità e complimenti anche alle amministrazioni comunali che stanno gestendo in maniera eccelsa la situazione di emergenza sanitaria”