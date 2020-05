Vallo di Diano: sale il numero dei guariti dal coronavirus

E’ un uomo di Polla l’ultimo guarito dal coronavirus. Ad oggi, a fronte di 59 persone che ancora sono infettate nel Vallo di Diano, ce ne sono 80 che invece sono risultate negative ai due tamponi consecutivi di controllo che vengono fatti dopo circa due settimane dal giorno in cui è stata riscontrata la positività al Covid-19. Una buona notizia per uno dei territori maggiormente colpiti dall’emergenza.

Analizzando i dati nel dettaglio sono Sala Consilina e Caggiano i Comuni dove si è registrato il maggior numero di guarigioni, 37 a Sala Consilina e 14 Caggiano, ed ora in entrambi i comuni, che sono anche quelli che hanno avuto il maggior numero di casi positivi, i guariti sono in numero superiore a chi invece sta ancora combattendo contro il virus.

Se si è arrivati a questo risultato il merito va non solo alle misure restrittive applicate dai Comuni in base a quelli che sono stati i provvedimenti del Governo e della Regione Campania, ma anche al buonsenso dei cittadini che, tranne qualche rara eccezione, si sono attenuti alle regole rispettando tutte le misure per evitare la diffusione del virus. A rendere poi più semplice la vita dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, in particolar modo anziani ed ammalati, sono stati i volontari dei nuclei comunali di Protezione Civile ed i volontari delle tante associazioni di volontariato presenti sul territorio che si sono prodigate, senza limiti di orario, nel portare a casa spesa e medicinali a chi non aveva la possibilità di poter uscire da casa.