Estate in arrivo: cambio gomme necessario

Sono stati mesi di fermo e in questi giorni finalmente le nostre auto riprendono a percorrere le strade urbane ed extraurbane.

Siamo proprio sicuri che tutto sia ok? La soluzione migliore è avere dei pneumatici idonei per l’estate, nettamente differenti da quelli invernali, certo investire adesso su un treno di gomme nuove è difficile ma autoparti.it ci viene incontro offrendo pregevoli soluzioni.

Cambio gomme: tempo sino al 15 giugno

In questi giorni è necessario pensarci però il tempo previsto è il 15 giugno. Certo è che con i tepori estivi andare in giro con le gomme da neve non è il massimo, sebbene i chilometri da percorrere siano per forza di cose pochi è necessario adeguarsi.

Il tempo dilazionato a giugno è semplicemente dovuto all’impegno fattivo e costruttivo delle associazioni della filiera pneumatici (AIRP, ANIASA, Assogomma, CNA, Confartigianato e Federpneus) che ha lavorato insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per prorogare il cambio dei pneumatici a giugno. E’ bene ricordare che sino a qualche giorno fa la proroga del cambio pneumatici scadeva il 15 maggio.

Pneumatici: come farli durare di più

Oltre al rispetto delle norma è vero che bisogna sapere come fare durare i pneumatici di più, il cambio gomme infatti è una spesa sempre onerosa ed importante bisogna aver cura e con qualche piccola tecnica si risparmia persino. E’ fondamentale considerare che mantenere le gomme in cattivo stato ne aumenta la velocità d’usura e quindi la necessità di cambiarle prima invece se vengono curate si risparmia persino il carburante.

: elemento fondamentale infatti è noto un po’ a tutti che se si viaggia con una pressione inferiore alla norma oltre ad aumentare i consumi, si mette a repentaglio la propria sicurezza ma anche, fondamentale da ricordare, le gomme si consumano velocemente, sono sottoposte a più stress e dunque durano molto poco. La misurazione della pressione si può fare gratis in qualsiasi distributore di carburante, area di servizio o gommista, ma lo strumento lo si può anche acquistare. Battistrada: in genere le gomme di ultima generazione hanno un logo che dimostra il consumo ma è sempre bene, in questo caso, compiere una verifica con il gommista di fiducia. Lo stile di guida, le strade percorse cambiano il livello di consumazione di un pneumatico.

Per risparmiare spesso si usano i pneumatici quattro stagioni ma per chi ama la propria vettura è bene scegliere il treno gomme giusto. Sempre.