Dopo lockdown Provincia riavvia i cantieri in Cilento

In questi giorni stanno ripartendo molti dei lavori di messa in sicurezza sulle strade provinciali, che a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica che ha colpito l’intero Paese, erano stati interrotti. Nella fase 2, seguita al lockdown totale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, si stanno riaprendo i cantieri già avviati dalla Provincia di Salerno negli scorsi mesi, precedenti allo stato di emergenza.

“Ieri per esempio abbiamo ripreso i lavori – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – sulla SR ex SS 267 nel comune di Castellabate, per il ripristino e la riparazione puntuale del cavalcavia in corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone.

Abbiamo ripreso anche l’intervento di collegamento Tangenziale di Salerno – Aeroporto Costa d’Amalfi – Capaccio, 1 lotto, finanziato da Fondi regionali.

E sempre ieri abbiamo avviato di nuovo i lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 198 a Montano Antilia. Erano interventi urgenti di protezione civile finanziati con fondi POR-FESR”.

Nei prossimi giorni riprenderemo altri cantieri, su altre strade provinciali, con il coordinamento del settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi.

“Dopo il blocco dei lavori per l’emergenza sanitaria che aveva fermato l’intero Paese, ora la Provincia di Salerno riparte a gran ritmo, porteremo a termine nel più breve tempo possibile innanzitutto gli interventi di somma urgenza mettendo in sicurezza i tratti di strada già interessati da lavori in corso e poi interrotti. Quindi continueremo con tutti gli altri interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria di tutti i territori”, ha concluso Strianese.