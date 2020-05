Centola, bimbo scrive al sindaco: “Fai sparire questo brutto virus!”

CENTOLA. Nel giorno del suo compleanno, il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, ha ricevuto anche una lettera inaspettata di auguri. Ad inviarla un bambino di 10 anni, Joel Morel, che nell’augurare buon compleanno al primo cittadino ha voluto anche lanciargli un messaggio. “Sono giorni che non vedo le mie maestre e i miei amici, scrive Joel, mi mancano per colpa di questo brutto virus”. “Perché non fai sparire questo maledetto virus?”, scriveJoel.

Il bimbo cilentano prosegue rivelando la sua speranza di poter “tornare tra i banchi, correre in giro con i miei amici. Sappiamo che tutto questo non è possibile, stiamo facendo tanti sacrifici stando chiusi in casa, però siamo contenti perché tu ci hai trattato e protetti come se fossimo tuoi figli”.

Joel conclude: “Noi da bravi cittadini continuiamo a rispettare le tue regole. Sarà bello riabbracciare tutti quanti”.