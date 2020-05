La cilentana Daniela Ferolla compie 36 anni

Oggiè il compleanno dieddelconcorso

L’ex Miss Italia, che oggi compie 36 anni, è nata a Vallo della Lucania nel 1984.

Dopola conquista della fascia di Miss Moda mare Calabria nelleselezioni della stessa regione dove stava trascorrendo le vacanze, èstata incoronata Miss Italia 2001 da Sophia Loren. Inoccasione del concorso vince anche i titoli di Miss Chi,Miss Miluna, Miss Televoto, avendo ricevuto il maggior numero dipreferenze dal pubblico e dalla giuria, e di Miss Web, per averottenuto il maggior numero di voti dai visitatori del sito webufficiale.

Dopol’anno di regno, DanielaFerolla haproseguito i suoi studi e si è laureata in scienze dellacomunicazione all’università Cattolica del Sacro Cuore diMilano.

Nel2005 ha condotto il programma “Music & Movies”, dedicato almondo dell’hip hop, assieme al rapper Mas-T.

Nel2006 ha recitato in alcune serie televisive come “Orgoglio” e“Don Matteo”.

Nel2010, invece ha condotto su Rai 5 “Dentro la moda” e nel2011 ha iniziato la conduzione di “Cool Tour Moda”, esperienzache ripeterà anche l’anno successivo.

Semprenel 2011 ha affiancato FabrizioFrizzi nelconcorso di Rai 1 Miss Italia 2011, alternandosi con ElisaSilvestrin, Pamela Camassa, Maria Perrusi e BeatriceBocci nella conduzione delle anteprime “Una giornataparticolare a spasso con le miss”.

Nel2012 si iscrive all’albo dei giornalisti della Lombardia.Dal 20 al 26 settembre dello stesso anno ha condotto su Rai 5“Milano Fashion Show”, programma dedicato alle sfilatemilanesi.

Nel 2013 tornasu Rai 1 come inviata di “Unomattina estate”e poi de “Lavita in diretta“.

Dal2014 conduce il noto programma di Rai 1 “LineaVerde”insieme a Patrizio Roversi.

Il27 giugno 2015 presenta con MassimoGiletti laserata “Unavoce per Padre Pio“.

Nonostante sia sempre impegnata con il mondo della televisione, la giovane cilentana non perde occasione per tornare nel Cilento, in particolare nel suo paese di origine Ceraso, dove è anche proprietaria di una struttura dove spesso ospita vip e personaggi dello spettacolo.