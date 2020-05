Capaccio Paestum: uno spazio pubblico intitolato a Vincenzo Pingaro

Capaccio Paestum omaggia il compianto Vincenzo Pingaro, papà del patron di Convergenze Rosario Pingaro. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di intitolargli il parcheggio sito tra via Sandro Pertini e la rete ferroviaria, a Capaccio Scalo. Uno spazio al momento privo di nome, di qui la scelta dell’amministrazione di approvare un atto d’indirizzo in materia agli uffici.

“Si dispone l’intitolazione dell’area parcheggio in ricordo dell’ing. Vincenzo Pingaro, nato a Roccadaspide il 13.08.1938 ed ivi deceduto il 31.10.2009, per ricordarne le nobili gesta a favore della comunità capaccese per l’intera sua vita nello svolgimento della sua attività professionale e sociale”, si legge ne provvedimento.

Imprenditore nel settore edile era conosciuto e stimato in tutta la comunità. Di qui la scelta dell’Ente di ricordarlo perennemente intitolandogli un luogo pubblico affinché la sua figura venga ricordata e conosciuta anche dai più giovani.