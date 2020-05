Scario, condannato a tre anni e mezzo: imprenditore in Cassazione

Fissata per il 25 maggio prossimo l’udienza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione I sezione penale per un imprenditore di Scario. Il predetto, in esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Salerno, deve scontare la pena detentiva di tre anni e sei mesi di reclusione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno aveva rigettato con ordinanza del 03 luglio 2019 la richiesta dei legali di fiducia, Avvocati Giuseppe e Nicola Suadoni, la concessione del beneficio dell’affidamento in prova.

Avverso detto provvedimento è stato presentato ricorso per Cassazione con udienza fissata il giorno 25 maggio, nella quale si dovrà decidere se l’esecutato dovrà scontare la pena detentiva in carcere o da libero.