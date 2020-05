Laurito: suolo pubblico gratis per bar, pizzerie e ristoranti

LAURITO. «Per le attività commerciali di somministrazione e vendita di alimenti e bevande (bar, pizzerie e ristoranti) colpite dalla chiusura covid, con delibera il Comune di Laurito ha deciso di concedere gratuitamente suolo pubblico per recuperare posti a sedere, considerato che il distanziamento ne comporterà il dimezzamento». E’ quanto ha annunciato il sindaco di Laurito, Vincenzo Speranza.

Il provvedimento nasce in considerazione del fatto che «l’aumento delle aree esterne sarà l’unica risposta per garantire i livelli di sicurezza e mitigare l’inevitabile riduzione dei volumi d’affari», spiega il primo cittadino. Saranno concesse gratuitamente le zone in Piazza San Giovanni, Pianello, Viale Europa, mediante semplice domanda dei titolari.

L’Ente ha reso noto, inoltre, che da sabato 9 maggio sarà riaperto il cimitero comunale per la visita ai defunti