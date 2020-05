Detenzione di droga: un arresto della Polizia di Salerno

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati al fine di dare attuazione alla misure di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale, nella nottata di ieri 5 maggio, nel transitare in via San Leonardo, notavano un’autovettura con due giovani a bordo che alla vista della volante cercavano di allontanarsi. Tale condotta insospettiva i poliziotti che fermavano l’autovettura per sottoporre a controllo gli occupanti.

All’atto del controllo, entrambi tentavano la fuga opponendo resistenza ed uno di essi, l’autista, si divincolava con violenza dalla presa degli agenti, guadagnando la fuga per una stradina limitrofa. Il passeggero, prontamente bloccato, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una busta in cellophane contenente della polvere bianca, successivamente rivelatasi positiva al test della cocaina, per un peso complessivo di grammi 9.86, un bilancino di precisione ed una somma di danaro, sicuro provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione nell’auto di proprietà del soggetto datosi alla fuga, permetteva di rinvenire un contenitore contenente una polvere bianca, rivelatasi anch’essa positiva al test della cocaina, per un peso di grammi 13,71, nonché, tre pezzi di sostanza solida di colore marrone, positiva al cannabis test, per un peso di grammi 0.78.

Il soggetto, irreperibile presso la sua abitazione, veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altro uomo veniva condotto presso gli uffici della Sezione Volanti, identificato per C.D. di anni 40, e dopo le formalità di rito, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.