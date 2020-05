Corsi di musicoterapia e disk jockey all’istituto musicale Goitre di Vallo

Nonostante l’emergenza coronavirus le attività dell’istituto musicale “Roberto Goitre” di Vallo della Lucania non hanno vissuto interruzioni. Gli allievi hanno potuto sfruttare la didattica a distanza e nei prossimi giorni, secondo quanto disposto dal Ministro per l’Università, Gaetano Manfredi, potranno anche cominciare laboratori in modalità mista.

Ma l’istituto Goitre, sede decentrata del conservatorio “Martucci” di Salerno, guarda anche al futuro. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di I e II livello per l’anno accademico 2020-2021.

Previsto un corso di qualifica professionale di musicoterapia ed un altro di qualifica professionale di disk jockey; entrambi sono riconosciuti dalla Regione Campania. Ma non solo: l’istituto di Vallo della Lucania, infatti, offre anche Master certificati Trinity College London Music.

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 15 giugno; a settembre sono previste le ammissioni e a novembre l’inizio dell’anno accademico. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo segreteria@istitutomusicalegoitre.it; telefono: 388 16 77 772 o 328 378 4854