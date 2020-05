Bcc di Aquara dona dispositivo per la disinfezione all’ospedale di Roccadaspide

ROCCADASPIDE. Questa mattina è stato consegnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Roccadaspide, donato dalla BCC di Aquara, un importante e innovativo dispositivo per la disinfezione a vapore di tutte le superfici e tessuti, il cui utilizzo è indispensabile per garantire la corretta sanificazione del presidio ospedaliero.

La richiesta di tale dispositivo fu fatta dal caposala del pronto soccorso, Antonio Gorrasi, in occasione della donazione di DPI per il personale dell’Ospedale dello scorso 31 Marzo. Presenti alla consegna, oltre al caposala Gorrasi, anche la Dott.ssa Nicoletta Voza, Direttrice Sanitaria delegata dell’Ospedale e il Dott. Giancarlo Romeo, Primario di Medicina generale. Tutti e tre hanno manifestato calorosa gratitudine alla Banca ed hanno apprezzato la sua costante attenzione per l’Ospedale di Roccadaspide, ricordando appunto le precedenti donazioni, nonché il sostegno alla raccolta fondi organizzata dall’Associazione LiberaMente Donne.

Il Direttore Generale Antonio Marino, anche lui presente all’atto della consegna, ha così commentato: “La BCC di Aquara svolge da sempre il proprio ruolo di banca locale partecipando al sostegno della struttura sanitaria locale, come nel caso dell’Ospedale di Roccadaspide, Comune dove la Banca aprì uno sportello nel lontano 1990”.