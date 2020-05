Agropoli: rifiuti edili ai piedi delle mura del castello

Materiale edile abbandonato nei pressi del castello angioino-aragonese di Agropoli. A denunciare il caso alcuni cittadini. Chi in questi giorni ha potuto trascorrere qualche ora all’aria aperta, complice l’allentamento delle misure restrittive per l’emergenza Covid, non ha potuto non accorgersi di quanto accaduto nel fossato dell’antico maniero.

Ai piedi delle mura erano stati abbandonati vari rifiuti edili. Difficile stabilire chi sia stato.

Dovrà essere ora il Comune ad avviare le operazioni di bonifica. In zona sono presenti delle telecamere di videosorveglianza che, se funzionanti, permetterebbero facilmente di individuare gli incivili.