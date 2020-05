Agropoli, ecco le modalità di accesso al municipio

Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola ha firmato un’ordinanza che regolamenta gli accessi agli sportelli e agli uffici comunali da oggi, mercoledì 6 maggio e fino a nuovo provvedimento. L’accesso è consentito per le sole procedure essenziali e non rinviabili; mentre per le altre esigenze, l’ingresso sarà permesso previo appuntamento, che potrà essere richiesto telefonicamente o tramite posta telefonica certificata, ai recapiti relativi ai rispettivi uffici.

Questo al fine di ridurre, quanto più possibile, il rischio legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nell’ordinanza sono specificate le modalità di accesso e indicati i numeri telefonici da contattare e le mail (clicca qui)