Trenitalia aumenta le corse dei treni regionali in Campnia

Circa

Viaggiare senza rischio contagio

, nella sola giornata di lunedì 4 maggio, hanno viaggiato in Campania sui treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Con unrispetto alla scorsa settimana sono circadel trasporto regionale Trenitalia in circolazione in Campania durante la Fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19 che, grazie agli accordi con la Regione Campania committente del servizio, consentono di spostarsi in treno nel rispetto delle disposizioni previste in materia di tutela della salute pubblica.

A tale scopo, sono stati predisposti interventi attuati gradualmente su tutti i treni della flotta: marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per separare i flussi di salita e discesa, indicazioni sui pavimenti per indirizzare i passeggeri verso l’uscita più vicina e per il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone a bordo.

Potenziate, inoltre, le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni.

Il Gruppo FS Italiane ricorda a tutti i passeggeri di:

indossare sempre la mascherina protettiva;

essere responsabili socialmente, per sé e per gli altri, rispettando la distanza di sicurezza indicata dalle autorità sanitarie, le indicazioni e le informazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni;

essere collaborativi a bordo treno con il personale ferroviario, utilizzare percorsi e porte di ingresso e uscita dai treni come indicato dai pannelli informativi;

essere collaborativi in stazione con il personale ferroviario nell’entrare o uscire dai varchi, seguendo i percorsi individuati e le indicazioni dei pannelli informativi.

Aumentano anche le Frecce

Anche sui treni di media e lunga percorrenza – 12 Frecce e 6 InterCity – hanno viaggiato ieri almeno 4.300 persone, il doppio rispetto alla settimana precedente.

Da oggi, 5 maggio, altri due Frecciarossa collegano Roma e Venezia, con posti in vendita già dallo scorso sabato.