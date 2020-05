Presto la riapertura la strada del Monte Gelbison

NOVI VELIA. Prima della fine del mese di maggio, probabilmente già dopo il 15, riaprirà la strada del monte Gelbison che porta al Santuario della Madonna di Novi Velia. La notizia attesissima da tutta la comunità locale consentirà di poter accedere nuovamente alla vetta del monte dove si erge il Santuario della Madonna, meta ogni anno di migliaia di pellegrini. Lo scorso anno proprio a casa della strada chiusa per inagibilità molti fedeli hanno dovuto rinunciare al pellegrinaggio. Il Santuario era raggiungibile solo a piedi. Il sindaco di Novi Velia, Adriano De Vita, con tutta la squadra amministrativa, ha iniziato subito a a lavorare per riaprire l’importante arteria.

“Se non fosse stato per l’emergenza coronaviris – dice De Vita – la strada sarebbe stata già aperta. Abbiamo dovuto rimandare di qualche settimana i lavori necessari. Interventi importanti ci vanno eseguiti per consentire ai pellegrini di raggiungere il Santuario in sicurezza”. Per l’apertura della Chiesa prevista come ogni anno nell’ultima domenica di maggio “la strada sarà riaperta” assicura il primo cittadino.

Si appresta ad essere dunque un lontano ricordo il dramma vissuto la scorsa stagione estiva quando fu impossibile per molti fedeli, non solo cilentani ma anche provenienti dalla Calabria e dalla Basilicata, arrivare ai piedi della Madonna. A nulla valsero le proteste di molti cittadini. Il sindaco De Vita lo ha sempre ribadito “riapriremo solo quando la strada sarà messa in sicurezza”. Un impegno preso è mantenuto con i suoi concittadini e con tutta la comunità di fedeli devoti alla Madonna del Sacro Monte di Novi Velia.