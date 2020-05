Castellabate, prove di ripartenza. Commercianti allestiscono e illuminano le vetrine

CASTELLABATE. Prove di normalità da parte dei commercianti di Corso Matarazzo e questa volta la fase 2 non c’entra. Perché tante attività per poter riaprire dovranno ancora attendere alcuni giorni. Ma se le porte dei negozi resteranno chiuse, le luci e le insegne torneranno ad accendersi e le vetrine ad essere addobbate come se le vie dello shopping dovessero tornare ad affollarsi come e più di prima fin da subito. E’ questa l’iniziativa dell’Associazione Commercianti Riuniti di Corso Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate.

L’iniziativa dei commercianti di Corso Matarazzo

Gran parte dei negozi, salvo deroghe, apriranno soltanto il prossimo 18 maggio e i titolari non vogliono farsi trovare impreparati, dando un assaggio ai cittadini di ciò che troveranno a partire da quella data.

«Considerato che il Governo ha rinviato l’apertura di alcune attività e che il nostro è un settore che già prima era penalizzato, abbiamo deciso di attivarci», dice Tonina Passaro, presidente dell’Associazione dei commercianti di Corso Matarazzo. In questi giorni tutti loro si sono attivati addobbando le vetrine con la nuova merce.

«Abbiamo allestito le nostre vetrine, le illumineremo – racconta Tonina Passaro – sarà un modo per dare vita alle nostre strade, mettere in mostra la merce, fare promozione ma anche dare un segnale di ottimismo ai colleghi e ai clienti». Insomma già prima del 18 maggio il corso Matarazzo «tornerà a vivere», almeno parzialmente. Tutto ciò seguendo le regole: «Siamo d’accordo con l’amministrazione comunale – spiega infatti la presidente dell’associazione dei commercianti – i negozi resteranno chiusi fin quando non avremo la possibilità di riaprire, ma intanto ci organizziamo in vista della stagione turistica. Chi può venderà comunque on line».

Ieri le prime iniziative

Già da ieri i primi commercianti di corso Matarazzo hanno allestito le loro vetrine e lasciato le insegne accese in orario serale. Altri hanno dovuto attendere la riapertura di aziende e rivendite. Entro questo week end, però, tutto il corso di Santa Maria di Castellabate sarà pronto.

Ma questa non è l’unica iniziativa che i commercianti del centro cilentano hanno deciso di mettere in campo. Tonina Passaro, infatti, rivela che si sta pensando anche ad una scontistica per i clienti in vista dell’apertura. «Un modo per agevolare anche loro, poiché anche tanti cittadini vivono un momento di difficoltà», osservano dall’associazione commercianti.

Il plauso dell’amministrazione ai commercianti di Corso Matarazzo

L’iniziativa ha trovato molti consensi. Anche l’amministrazione comunale si è complimentata. «È un piccolo ma simbolico segnale di speranza in attesa di una ripartenza. – evidenzia il vicesindaco Luisa Maiuri – A tutti gli Operatori del commercio, a quelli dei pubblici esercizi a cui da oggi è consentita, oltre alla consegna a domicilio anche la vendita con asporto, auguro buon lavoro e di conservare, nonostante il momento difficile, la voglia di ripartire».