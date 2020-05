Campania: 4500 pagamenti per microimprese: da domani altri 20mila bonus

Passi avanti verso la ripresa: prosegue il lavoro dell’Unità di Crisi della Regione per la progressiva riapertura di alcune attività. Per quanto riguarda i pagamenti relativi al Piano Socio Economico della Regione Campania, finora sono state già emessi oltre 4.500 mandati di pagamento (bonus di 2.000 euro) per le micro-imprese, e già 2.300 ‘per i professionisti (bonus 1.000 euro).

Da domani partono i pagamenti per altri 20.000 lavoratori autonomi/professionisti.

“Davvero la Campania va verso la ripresa, seguendo la nostra linea che ha prodotto risultati importanti. Occorre andare avanti con ordine, riavviare tutte le attività possibili, con la giusta cautela e la responsabilità di tutti, per evitare che si rischi di bloccare tutto tra due settimane”, dice il Presidente De Luca.