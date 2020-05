Sala Consilina, minoranza propone iniziativa a sostegno delle attività

Una convenzione con le banche per garantire la concessione di prestiti alle attività commerciali costrette alla chiusura in questo periodo di emergenza covid. E’ quanto chiede il gruppo di minoranza Salesi di Sala Consilina.

“Chiediamo – ha dichiarato il capogruppo Mimmo Cartolano – di tenere in considerazione l’ipotesi di una convenzione tra il Comune di Sala Consilina ed Istituti di Credito presenti sul territorio, finalizzata alla concessione di prestiti alle suddette categorie”.

“Nell’ambito di tale iniziativa, il Comune potrà pianificare, insieme agli Istituti di Credito, le condizioni migliori per l’erogazione dei prestiti, che potranno essere finalizzati al pagamento dei canoni di locazione, delle operazioni necessarie a garantire le riaperture in sicurezza delle attività commerciali e quant’altro si renderà necessario per la progressiva ripresa”, osserva Cartolano.