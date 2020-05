Castellabate, 27enne in rianimazione dopo incidente stradale

CASTELLABATE. E’ ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania il giovane che sabato sera è stato protagonista di un incidente a San Marco di Castellabate. Il giovane è intubato e presenta anche delle fratture ad un piede. Ma a preoccupare i sanitari è il colpo violento che avrebbe subito al capo.

L’incidente sabato sera

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato. Il ragazzo, 27 anni, si trovava a bordo di un motorino insieme ad un amico. In prossimità di un incrocio lo scooter si è scontrato contro una una Fiat Panda con a bordo una persona del posto che effettuava delle consegne per una pizzeria. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del Saut di Santa Maria di Castellabate, un’ambulanza rianimativa di Agropoli e i carabinieri della compagnia di Agropoli. A riportare la peggio è stato il 27enne che è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania e intubato.

La dinamica dell’incidente

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto presumibilmente per una precedenza non rispettata. Il conducente del motorino è risultato senza assicurazione e non aveva con sé la patente. Non ha riportato serie conseguenze, così come l’uomo a bordo dell’autovettura, quest’ultima ha subito dei danni alla parte anteriore.