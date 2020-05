Campania, al via la distribuzione delle mascherine per i bambini

La Regione Campania ha avviato un progetto per la consegna ad ogni bambino attraverso il comune. Per i comuni più grandi la consegna verrà effettuata ad ogni nucleo familiare attraverso Poste Italiane, i comuni piccoli i sindaci o i loro delegati dovranno recarsi presso il centro servizi di Caivano dell’ ASI di Napoli .Si tratta di oltre 1 milione e 250mila mascherine per bambini in due formati diversi, ogni kit composto da due pezzi: 4-8 anni e 9-16 anni.

Ecco quando saranno ritirate dai Comuni:

4 maggio

Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina , Amalfi, Angri, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Caggiano, Polla;

5 maggio

Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio Paestum, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Giorgio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cava de’ Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara;

6 maggio

Cicerale, Colliano,Conca dei Marini,Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte,Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Furore,Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito,Laviano, Lustra,Magliano Vetere, Maiori,Mercato San Severino, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani;

7 maggio

Palomonte,Pellezzano,Perdifumo,Perito,Pertosa,Petina,Piaggine, Pisciotta, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro , San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Marzano Sul Sarno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Valentino Torio, Santa Marina, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Sant’Egidio del Monte Albino, Santomenna, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Scala, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti,Trentinara,Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare Salerno.