Vallo della Lucania, contagi 0: guarito ultimo paziente Covid

Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte dei contagi da Covid-19. Nel comune di Vallo della Lucania i positivi al coronavirus scendono a quota zero: anche l’ultimo dei 4 contagiati in città , infatti, ha effettuato i due tamponi di riscontro ed è stato dichiarato definitivamente guarito. La bella notizia è arrivata questa sera per il 60enne rientrato da Roma. Il quarto ed ultimo caso covid registrato dall’inizio dell’emergenza coronavirus nel centro cilentano.

Insieme al 60enne sono risultati negativi anche i tamponi eseguiti sui familiari. A Vallo della Lucania risultano pertanto guariti i quattro casi positivi. Michele Battistelli l’unico caso positivo ricoverato nel reparto covid dell’ospedale San Luca da una settimana è tornato a cada.

Qualche giorno fa è arrivata la notizia della guarigione di Paolo Petta, prima di lui ha festeggiato la guarigione Antonella Scarpa, la mamma contagiata dalla pediatra. Con la guarigione del 60enne Vallo torna a quota zero contagi.