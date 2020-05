Ventimila migranti in arrivo in Campania? De Luca chiarisce

“Il governatore De Luca annuncia l’arrivo di 20mila extracomunitari lunedì nella Piana del Sele e nel litorale domizio. Ma chi sono? Da dove vengono? Cosa vengono a fare? De Luca chiarisca immediatamente e con puntualità quello che ha affermato parlando tra i denti in conferenza stampa. Campani chiusi in casa da due mesi e poi se improvvisamente annuncia che da lunedì arrivano sul nostro territorio 20 mila extracomunitari”. Lo aveva dichiarato ieri il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

Durante la sua consueta diretta Facebook, infatti, Vincenzo De Luca aveva annunciato l’arrivo di extracomunitari sul territorio, determinando non poca preoccupazione durante questa fase di pandemia.

In serata la precisazione del Governatore. Si tratta di migranti “già presenti nei territori di Caserta e Salerno, che torneranno al lavoro con la riapertura delle aziende.