Roccadaspide, sostegno al fitto: domande entro l’8 maggio

C’è tempo

fino all’8 maggio, a Roccadaspide, per presentare le domande per usufruire del sostegno al fitto delle abitazioni principali, previsto dalla Regione Campania per le famiglie in difficoltà economica e sociale a causa dell’emergenza Coronavirus. Il modello per la domanda, unitamente all’avviso pubblico, si possono scaricare sul sito del comune, www.comune.roccadaspide.it , oltre che sulla pagina facebook, ma si possono reperire anche nell’androne del municipio. Le domande vanno presentate entro le 12 dell’8 maggio via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it , oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Si terrà conto dell’entità della diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare per effetto delle misure restrittive in atto, e dell’ordine cronologico di trasmissione della domanda di accesso al contributo.

Un aiuto importante da parte della Regione Campania per chi è in forte difficoltà a causa della situazione.

Dal comune ricordano che ci sono anche altre forme di aiuto per i cittadini e le famiglie che stanno vivendo forti disagi sul piano economico: è possibile richiedere i buoni spesa, oppure presentare domanda per ottenere i pacchi alimentari. Continua con successo, poi, l’iniziativa del Carrello Solidale, grazie alla quale tantissimi cittadini stanno donando generi di prima necessità per le persone che hanno problemi anche a fare la spesa. Tutte le info relative ai vari provvedimenti sono pubblicate sulla pagina facebook e sul sito del comune.