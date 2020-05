Per gli studenti dell’I.C. di Ogliastro video lezioni per realizzare mascherine

OGLIASTRO CILENTO. Didattica a distanza? Si, ma anche attività pratiche da realizzare a casa per permettere ai ragazzi, nel loro piccolo, di dare il loro contributo in questa fase di emergenza Covid. Così gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Ogliastro Cilento, che raggruppa anche i plessi di Cicerale, Rutino e Prignano, sono impegnati nella realizzazione di mascherine.

Una iniziativa promossa dal dirigente scolastico Vincenzo Rendina e che coinvolgerà l’intera cittadinanza.

I tappezzieri del posto offriranno le stoffe ai ragazzi del comprensorio; i vigili urbani provvederanno a distribuirle, gli studenti realizzeranno le mascherine. Ovviamente anche questa iniziativa rientra nel campo della didattica: infatti i ragazzi seguiranno un laboratorio di video didattica per imparare a riutilizzare le stoffe residue dei lavori di tappezzeria. Un modo per imparare ed anche per realizzare qualcosa che possa essere utile per sé e per gli altri.