“Musica e Canoro”, ad Altavilla un concorso on line per i più piccoli

ALTAVILLA SILENTINA. In tempi di pandemia anche i concorsi musicali sono on line. L’iniziativa proposta ad Altavilla Silentina è rivolta ai bambini del territorio dai 6 ai 16 anni. I partecipanti, fino al 5 maggio prossimo, potranno caricare il proprio video sulle pagine Facebook del Comune e in ‘Dillo al sindaco di Altavilla Silentina’. Premio finale ai tre giovanissimi cantanti che avranno ricevuto più ‘like’ sui social.

Al concorso, organizzato da Niko Peduto e Gerardo Vito Maria Mazza con il patrocinio del Comune altavillese possono partecipare, in maniera del tutto gratuita, ragazzi residenti nel Comune di Altavilla Silentina, la cui esibizione può comprendere brani editi o inediti di qualsiasi genere musicale, senza contenuti pubblicitari o frasi offensive nei confronti di persone ed istituzioni.

Un’iniziativa che punta a dare un attimo di sollievo ai più piccoli in questo periodo di pandemia, accrescendo in loro l’attività sociale e le doti canore.