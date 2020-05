Fase 2: in Campania obbligo di mascherine e divieto d’asporto

Regole più restrittive in Campania per la fase 2. E’ quanto prevede un’ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca che di fatto limita talune attività consentite secondo le prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento è stato firmato ieri e prevede innanzitutto l’obbligo di utilizzare le mascherine.

Ristoranti, bar, pizzerie, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, potranno continuare a consegnare a domicilio senza limiti di orario. Ancora vietato l’asporto.

Vietata l’attività ludica e ricreativa all’aperto fino a domenica 10 maggio. Sì all’attività motoria, si può camminare all’ aperto dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00 alle 22.00 e solo nei pressi della propria abitazione, indossando mascherina e mantenendo distanze interpersonali di almeno 2 m. È possibile portare anche i bambini cosicché senza creare alcun tipo di assembramento. In pratica i bambini non potranno aggregarsi tra loro per giocare in gruppo.

Vietato fare jogging. In particolare si evidenzia che “non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging”. L’attività motoria permessa deve essere svolta, dunque, ancora in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri

Cartolerie e le librerie potranno restare aperte per l’intera giornata, senza limiti di orario.

Chi rientra dal nord, infine, dovrà osservare 14 giorni di isolamento e comunicare il suo arrivo all’Asl di appartenenza. Ecco i numeri e gli indirizzi mail delle Aziende Sanitarie della Campania cui comunicare l’arrivo in Campania per i cittadini provenienti da altre regioni, al netto delle autocertificazioni:

ASL Napoli 1 Centro (dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it)

ASL Napoli 2 Nord (dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it)

ASL Napoli 3 Sud (dippr@aslnapoli3sud.it oppure 0818490682)

ASL Salerno (089693060)

ASL Avellino (sep@aslavellino.it)

ASL Caserta (iotornoacasa@aslcaserta.it tel. 0823350959)

ASL Benevento (dp.sep@aslbenevento1.it, dp.sep@pec.aslbenevento.it)