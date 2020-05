Coronavirus: settimana con tre nuovi contagi ma aumentano i guariti

Nuovi contagi, tre, ma soprattutto nuove guarigioni e la maggior parte dei tamponi eseguiti che hanno dato esito negativo. Più luci che ombre nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni questa settimana.

I nuovi contagi si sono registrati a Padula, Polla e Perdifumo. Al momento, però, si tratta di casi isolati e non si registra una diffusione del virus.

Coronavirus: si svuota il reparto Covid di Polla

Nel Vallo di Diano si è svuotato il reparto Covid dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Una sola donna resta ricoverata nel reparto Post Covid ma presto potrà tornare a casa. Guarito anche un paziente a Buccino.

A Vallo della Lucania solo due persone ricoverate

Al “San Luca” Vallo della Lucania si registra una situazione in notevole miglioramento: solo 2 i ricoverati. Sono due infermiere_ una di Agropoli e l’altra di San Mauro La Bruca.

I guariti nel Cilento

Proprio ad Agropoli ieri sono state due le guarigioni: una paziente oncologica e una familiare del compianto Alfonso Migliorino che ha potuto lasciare l’ospedale vallese. In città al momento restano solo 7 i positivi su 23; 13 sono guariti, 3 i decessi. Una guarigione anche a Montecorice, si tratta del farmacista 33enne risultato positivo nelle scorse settimane ma asintomatico. E’ asintomatica pure la 43enne rumena residente a Perdifumo e risultata positiva al tampone eseguitole durante una visita medica all’ospedale “San Luca”. I 5 test disposti sui familiari hanno dato esito negativo.

A Vallo della Lucania guarito un 30enne, mentre è sulla via della guarigione un 60enne, ultimo dei positivi in città. In questa settimana due guariti anche a Vibonati. Hanno superato il virus pure i due coniugi di Sicignano degli Alburni.