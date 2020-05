VIDEO | Ristoratori del Vallo di Diano: “Noi non riapriamo”

“Noi non riapriamo”. Lo dicono in un video molti ristoratori del Vallo di Diano che hanno deciso di non riaprire nonostante questa possibilità sia stata concessa da Governo e Regione. Molteplici le motivazioni spiegate dai titolari delle attività che lamentano in particolare lo stato di incertezza che si registra per il settore. In un video raccontano le loro ragioni e il loro paure