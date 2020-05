Trentinara e Gioi: arrivano le agevolazioni i titolari di attività

Sempre più comuni si stanno muovendo per iniziative a sostegno cittadini e attività commerciali in questa difficile fase di emergenza Covid. Sono soprattutto esercenti e artigiani, costretti alla chiusura, a risentire della crisi. Ed a questi sono dirette le agevolazioni previste dalle amministrazioni locali. Trentinara e Gioi, in tal senso, hanno scelto di prevedere riduzioni dei tributi e in particolare della tassa sui rifiuti.

Nel caso del Comune retto dal primo cittadino Rosario Carione, è stata prevista una riduzione del 50% per bar, circoli, ristorante ed agriturismi; del 40% per parrucchieri e centri estetici; del 30% per esercizi di vicinato/atività ricettive; del 20% per esercizi commerciali del settore alimentare.

Gioi ha istituito un fondo di solidarietà per disporre contributi in questa fase dell’emergenza Covid e previsto uno sconto sulla Tari/Tarsu 2020 in favore delle attività commerciali non inferiore al 50% dell’importo da loro dovuto. Un ulteriore sconto, non inferiore al 10%, sarà previsto nel caso in cui i titolari siano anche intestatari di contratto di affitto o mutuo per la sede in cui si esercita l’attività commerciale. Per poter accedere ai benefici sarà necessario essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti.